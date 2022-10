Noor füüsikaõpetaja: itimehe- ja õpetajatöös on palju ühist

Edasi viiski Reivo tee TLÜ-sse loodusteaduste õpetaja õppesse ning seejärel veel haridusjuhtimise magistriõpingutesse. Füüsika juures hakkas talle kõige rohkem meeldima see, et selle läbi on võimalik loodust kirjeldada: «Vaatan alatasa looduses toimuvat – igaks juhuks meenutan, et loodus pole ainult see, mis on metsas ja roheline, vaid kõik meie ümber – ja mõtlen, et kas ma saan ikka aru, miks?! Loodus on keeruline ja järgnevalt küsin, et miks ma ei saa aru ja mida ma peaksin veel teadma, et sellest aru saada.»

«Tallinna Reaalkoolis on füüsika au sees, seda saab õppida ja ka õpetada põhjalikult, praktiliselt ning õpilastele, kellel on selle vastu keskmisest kõrgem huvi. Arusaamine füüsika õpetamisest sellises koolis on teekond, mille lõpus ma veel ei ole,» jutustab ta. «Mul on au õpetada õpilasi, kes naudivad füüsikaga tegelemist, ja see võimaldab minul nendega koos nautida!»

Reivo Maasik Foto: Erakogu

Reivo sõnul ei peaks teadmiste kontrolle (näiteks eksameid) kartma, sest see on oluline osa õppimisest: «Süvitsi õppimine ja teadmine sünnib siis, kui me peame teadmist korduvalt ja erinevates olukordades kasutama. Näiteks eksamid on hea võimalus saada tagasisidet kõige laiemal tasemel. Eriti tõstaks esile füüsika ainevõistluseid ja olümpiaade – on muljetavaldadav, mida õpilased suudavad välja mõelda, kui paar tundi üht ülesannet lahendada proovivad!»