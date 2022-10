Virumaa kolledž on Ida-Virumaa aasta kõige õppijasõbralikum tööandja

Kolledž on Ida-Virumaal suurim laiale sihtrühmale õppimisvõimaluste pakkuja, sealhulgas panustades aktiivselt ka oma töötajate taseme- ja ümberõppesse.

«Elukestev õpe on Virumaa kolledžis elustiil. Oma eeskujuga on meelitatud elukestvasse õppesse elanikkond laiemalt alates koolieelikutest kuni väärika vanuseni. Virumaa kolledžis õpivad kõik – sõltumata ametist ja vanusest. Õppimine on oluline osa igapäevaelust,» ütles kolledži direktor Mare Roosileht.