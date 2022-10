Tallinna Ülikooli üliõpilased ja õppejõud toetavad Iraani naisi

13. septembril arreteeris Iraani niinimetatud moraalipolitsei Saqqezi linnas Iraani Kurdistanis 22-aastase Mahsa Amini, sest tema pearäti alt paistsid juuksed. Kolm päeva hiljem Amini hukkus. See julm kuritegu on Iraanis lahvatanud protestilaine, kus Iraani naised nõuavad mitte ainult naiste õigusi, vaid kõikide iraanlaste vabadust. Üliõpilased üle terve Iraani on protestide toetuseks streikinud pea nädala. Iraani režiimi reaktsioon on olnud julm ja vägivaldne.