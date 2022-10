Riik toetab muukeelsetele lastele õppematerjalide soetamist

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, et õppematerjalide soetamiseks mõeldud rahasüsti laiem eesmärk on toetada eestikeelsele õppele üleminekut. «Lasteaiad ja koolid saavad vastavalt oma vajadustele osta juurde õpikuid, töövihikuid ja ilukirjandust, aga ka e-õppe vahendeid ja juurdepääsu erinevatele digikeskkondadele,» sõnas Lukas.

«Oleme ette valmistanud eestikeelesele õppele üleminekuks vajaliku seadusemuudatuse ning detailsema tegevus- ja rahastamiskava. Soovin ülemineku ettevalmistustega tempokalt edasi liikuda. Lõpuks teeme me selle nüüd ära! Terviklik eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ja meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus, tagades kogu ühiskonna väärtusena ka eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade,» lisas minister.

Toetuse suurus lasteaialapse kohta on 75 eurot ja õpilase kohta 57 eurot. Toetuse kogusumma on 1 952 010 eurot ning see eraldatakse koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele, riigi hallatavatele üldhariduskoolidele ja kutsekeskharidusõpet pakkuvatele kutseõppeasutustele.