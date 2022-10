OTSEPILT ⟩ Ülemiste City’s arutletakse selle üle, milliseid teadmisi, talente ja tehnoloogiad vajab tuleviku haridussüsteem

Postimees vahendab kolmapäeval, 12. oktoobril otseülekandena aruteluringi Ülemiste City’st, kus vaatluse all on hariduse tulevik. Vestluse keskmes on haridusinnovatsioon ning otsitakse vastust küsimusele, kuidas märgata talente ning nende arengut asjakohaselt toetada. See arutelu pühitseb sisse Tallinna Ülikooli ja Ülemiste City poolt homme, 13. oktoobril allkirjastatava koostööleppe edendamaks tuleviku haridust.