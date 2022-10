Robotex ootab lapsi osalema ProgeTiigri Roboliiga võistlusele

Robotexi tegevjuhi Ave Laasi sõnul viis Robotex hiljuti läbi mõju-uuringu aastate 2017-2019 kohta ja see näitas selgelt, et huvi tehnoloogia ja robootika vastu algab juba väga varakult ning see on parim viis, et tagada noorte huvi tehnoloogia erialade vastu. «Meie kõige väiksematele robootikutele mõeldud võistlus ei ole mitte ainult lihtne meelelahutus vaid selle taga on meie õpetajate hea töö ning see suunab meie lapsi rohkem tulevikus inseneeriaga tegelema. Meil on heameel, et sel aastal on meie Roboliiga partneriks ProgeTiiger.»