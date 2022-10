Piret Ehin räägib inauguratsiooniloengul ELi esindusdemokraatiast

Professor Piret Ehini sõnul on Euroopa Liit iseäralik tasakaalu otsiv poliitiline süsteem. «Ühel kaalukausil on riikide suveräänsus, teisel liidu otsustus- ja tegutsemisvõime ning demokraatlikkus. Süsteemis leidub pingeid: näiteks on liidu kodanikud saanud Euroopa Parlamenti otse valida juba enam kui 40 aastat, kuid üleeuroopaliste valimiste tulemusel on vaid kaudne mõju sellele, kuidas moodustatakse Euroopa Komisjon ehk liidu «valitsus»,» tõdes Ehin.

Inauguratsiooniloengul otsib ja pakub Piret Ehin vastuseid küsimustele kas Euroopa Liit peaks tingimata olema demokraatlik, kas vajame esindusdemokraatiat liidu tasandil või piisab sellest, et liikmesriikide valitsused on demokraatlikult moodustatud ning mis on Euroopa Liidu esindusdemokraatia peamised puudujäägid ja kuidas hinnata väljapakutud lahendusi.

Ehin tugineb 20 aasta jooksul tehtud teadustööle ja rakendusuuringutele ning pikaajalisele kogemusele Euroopa Liidu alaste kursuste õpetamisel. Vaatluse alla tulevad nii teoreetilised argumendid kui ka 40 aasta jooksul ilmnenud valimiskäitumise mustrid. Loeng pakub pidepunkte seisukohavõtuks Euroopa Liidu institutsioonide reforme puudutavates aruteludes.

Piret Ehin on Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor alates 2022. aasta veebruarist. Ta on kaitsnud doktorikraadi politoloogias 2002. aastal USAs Arizona Ülikoolis ning töötanud samast aastast Tartu Ülikoolis. Alates 2016. aastast on ta Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja teaduse alal ja alates 2020. aastast on juhtinud politoloogia doktoriõppeprogrammi. 2022. aasta kevadel täiendas Ehin end Stanfordi ülikoolis ja 2023. aasta alguses asub ta juhatama Euroopa Liidu esindusdemokraatia probleemidele keskenduvat Jean Monnet’ keskust Tartu Ülikoolis.

Professor Ehini teadustöö põhiteemad on demokraatia, võimu legitiimsus, valimised ja valimiskäitumine ning poliitilised hoiakud nii riigi kui ka Euroopa Liidu tasandil. Ta on uurinud Euroopa lõimumise mõjuavaldusi, osalenud mitmes Euroopa Liidu raamprogrammi projektis ning panustanud võrdlevate küsitlusuuringute, sealhulgas Euroopa Sotsiaaluuringu ja Euroopa valimiste uuringu elluviimisse. Ehin on koostanud Euroopa Parlamendi ja riigikogu tellimusel rakenduslikke uuringuid. Ta on pikka aega osalenud Avatud Eesti Fondi tegevuses, sealhulgas nõukogu liikme ja nõukogu esimehe ülesannetes.