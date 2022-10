Doktorandid saavad kandideerida Ustus Aguri doktoriõppe stipendiumile

Ustus Aguri stipendium antakse välja ühele avalik-õigusliku ülikooli doktorandile, kelle doktoritöö teema on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Üks kriteeriume, mille alusel stipendiaat valitakse, on doktoritöö teema oodatav mõju Eesti ühiskonna arengule.

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Ivo Lasn leiab, et digiühiskonnas elades on kõik mõjutatud tehnoloogiatrendidest ning ennetavalt tegutsedes saab tehnoloogia arenguga kaasas käimisest väga palju võita. «Näiteks tuleb digiühiskonnas kasvavat andmete hulka ära kasutada just nii, et Eesti elanikud neist kõige enam kasu saaksid. Andmed, pilvetehnoloogia ning küberturvalisus ongi märksõnad, mis ülikoolide ja ettevõtete koostöös võiks Eestis innovatsioonipööret ergutada.»

Haridus- ja noorteameti IT Akadeemia programmijuhi Signe Ambre sõnul on ülikoolides tehtav teadus- ja arendustegevus üheks oluliseks innovatsiooni aluseks. «Doktorandid, kes töötavad välja täiesti uusi infotehnoloogilisi lahendusi või ühendavad teiste valdkondade teadmise infotehnoloogiaga, annavad sellega panuse nii ettevõtluse arendamisse kui ühiskonna heaolusse laiemalt. Ustus Aguri stipendiumikonkurss on IKT-ettevõtluse kõige kõrgem tunnustus sellistele noortele teadlastele,» rääkis ta ning lisas, et stipendiumile kandideerimisel oluline näidata oma uurimistöö seost ja mõju Eesti arengule.

Stipendiumitaotlusi saab esitada kuni 1. novembrini. Taotlusvooru kohta leiab infot haridus- ja noorteameti kodulehelt. Taotluse saab esitada konkursiveeb.edu.ee kaudu.

Tehnikateadlane ja informaatik Ustus Agur oli Eesti infoühiskonna teerajaja, kes pani aluse ka Eesti IT-oskussõnavarale. Temanimelise stipendiumiga tunnustavad Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning haridus- ja noorteamet teadlase silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse. Stipendium antakse välja IT Akadeemia programmi raames.