VAATA JÄRELE ⟩ President Alar Karis annab e-tunni «Miks tunded mõnikord ajudele käivad»

Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK-i eestvedamisel pakutakse terve oktoobri jooksul erinevaid võimalusi tundetarkuse teemale pühendatud sündmustel osalemiseks, mis on kõik leitavad kodulehel vaimsetervisekuu.ee. Vaimse tervise päev lõpeb VATEK-i sünnipäevaga, kus kogunevad ministrid, et arutleda vaimse tervise edendamise võimaluse üle.

President Alar Karise sõnul on vaimne tervis üks valdkondadest, kus on võimalik inimeste heaolu üsna väikeste pingutustega paremaks muuta. «Alustada saab juba sellest, kui teemat senisest enam teadvustame ja abi ka hõlpsamalt kättesaadavaks muudame. Kui me ei oska ennast hoida, on oht meie inimeste potentsiaal lihtsalt raisku lasta ja seda me väikese riigina endale lubada ei saa,» rääkis Alar Karis.

Tema sõnul tähendab tundetarkus oskust mõista oma tundeid ja nendega toime tulla, nii et need inimest ennast või tema lähedasi hävitama ei hakka, vaid vastupidi, teda ikka edasi viivad. «Olen tarkust ikka tõlgendanud kui toime tulemise oskust. Inimene on tark, kui suudab uute ja keeruliste oludega kohaneda ning need enda kasuks tööle panna. Eesti riik on tark, kui suudab tulla kriisidest läbi nii, et inimesed on hoitud ja tulevik helge,» rääkis Alar Karis.