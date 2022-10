Akadeemilised ametiühingud ootavad kõrgkoolidelt palgatõusu

Valitsuse esitatud riigieelarve eelnõu ning riigi eelarvestrateegia näevad tuleval aastal ette kõrghariduse rahastamise tõusu 15 protsenti ning järgnevatel aastatel investeeringute kasvu samas tempos. Olukorras, kus kõrgharidus on juba aastaid järjest sügavamas alarahastuse kriisis, on kavandatud lisarahastus hädavajalik, kuid ei lahenda koheselt kõiki kõrghariduse kitsaskohti, märgivad ametiühingud.

«Ootame suurema tegevustoetuse kasutamisel rektoritelt selget sihti tõsta oluliselt akadeemiliste töötajate palka, seda ennekõike madalamatel akadeemilise karjääri astmetel,» selgitas ootusi Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Birgit Poopuu. «Hüppelise hinnatõusu tingimustes on paljude akadeemiliste töötajate niigi raske olukord muutunud juba kriitiliseks. Palgatõus peab uuel aastal tulema – see ei saa olla muud kui ülikoolide kõrgeim prioriteet eelarvete koostamisel.»

Lisaks madalatele palkadele on krooniliseks probleemiks ka sissetulekute ebastabiilsus. Tarvis on saavutada olukord, kus projekti lõppemisel ei ole töötaja palgarahata. «Praegu on küsimärgi all mitme eduka töögrupi tulevik Tartu Ülikoolis, kus liikmed on atesteeritud, õppe- ja teadustööd aastakümneid teinud teadurid ja kaasprofessorid, kel mõne kuu pärast ei pruugi töötasu enam olla. Akadeemilistel töötajatel on tarvis palgakindlust!» tõi näiteks Tartu Ülikooli füüsika instituudi kaasprofessor Marko Kaasik.