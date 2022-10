Tõnis Lukas arutab Ukrainas sõjapõgenike haridustee jätkamise üle

Neljapäeval toimuva kohtumise peateema on Ukraina sõjapõgenike laste ja noorte haridustee jätkamine. Eestis on palju Ukraina sõjapõgenikust lapsi ja noori, kelle käekäigust ja senisest haridusteest ning selle jätkumisest pole riigil erinevatel põhjustel täpsemat infot.

Lukase sõnul on Ukraina sõjapõgenikud Eesti ühiskonnas hoitud ja Eesti kohustus on aidata kaasa nende laste ja noorte õpingute jätkumisele. «See tähendab tegelikult, et nad peavad Eestis koolikohustust täitma. Iga õpilane peaks olema seotud konkreetse kooliga, et saaks loota selle kooli õpetajate ja tugispetsialistide toele. Praegune olukord, kus paljud õpilased õpivad edasi ainult Ukraina e-koolis või kahes koolis korraga kartuses, et nende haridust Ukrainasse naastes ei tunnustata, ei ole hea ega õpilasesõbralik,» rõhutas Lukas.

«Mõistagi loodan minagi, et Ukraina lapsed saavad varsti oma kodudesse ja koolidesse naasta. Ometi peame olema valmis ka selleks, kui nende haridustee jätkub järgmisel haridustasemel Eestis või soovitakse hiljem meie tööturule jääda. Igal juhul on kõigile sõjapõgenikele vaja kindlustunnet, et nad saavad igal ajal Ukrainasse naasta, pooleli jäänud eluga edasi minna ning õppimisega jätkata,» rääkis minister.