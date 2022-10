Koolinoortele räägitakse virtuaaltundides vaimsest tervisest

Esimeses e-tunnis räägib 4.–6. klassi õpilastele kasvatuspsühholoog, Peaasi.ee koolitaja ja «Jess, lapsed!» autor Merilin Mandel vaimse tervisega seotud valearusaamadest. «Vaatame lähemalt, mis see vaimne tervis on, kas see võib ajas muutuda ja milliseid müüte ning eelarvamusi vaimse tervise kohta levib. Kinnitame ka üle, et muredest rääkimine ning abi otsimine ei ole tabu!» sõnab Mandel.

Peaasi.ee haridusvaldkonna juht Marit Kannelmäe-Geerts avab 1.–3. klassile mõeldud tunnis inimlikult erilist teemat erinevustest ja sarnasustest. «Me kõik oleme erilised. Meid iseloomustavad omadused on kokku pandud ainuomasel viisil ja see muudab meid kordumatuks. Meil on erinevad pered, erinev välimus, erinevad kogemused ja ka kehad, ajud. Ometi saame teineteisega lähemalt tutvust tehes teada, et meil on ka palju sarnasusi. Erinevusi ei pea pelgama. Tegelikult muudab see teistega koosolemise hoopis huvitavamaks, kui me oskame neid erinevusi märgata, mõista ja väärtustada.»

«Kõikidel inimestel on õigused, ent kas kõigil on need samad? Kas kõik inimesed, nende hulgas ka puuetega isikud, saavad oma õigusi ka hästi kasutada?» küsib Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk. E-tunnis tuleb 4.–6. klassi lastele juttu ka näiteks sellest, kuidas kõik saavad olla teistega arvestavad inimesed, kuidas saab olla hea kaaslane ja sõber ka neile, kes teistest millegi poolest erinevad.

Et juba maast madalast teada ja eristada, millega tegelevad tegevusterapeut, füsioterapeut, loovterapeut, logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaaltöötaja, annabki e-tunnis Käo Tugikeskuse kvaliteedijuht Jane Langemets 1.–6. klassile ülevaate nendest ja ka teistest ametitest.

Eestkoste ja teovõime piiramine ei ole väga kerged teemad, ent nii mõnigi noor peab juba varakult nendega kokku puutuma. Isegi kui isiklikult veel kokkupuudet pole, siis silmaringi laiendamiseks ja ühiskonnaeluga kursis olemiseks on kasulik sellest valdkonnast üht-teist teada.

«Näiteks kuulevad 10.–12. klassi õpilased e-tunnis, mis on üldse täiskasvanute teovõime ja mis puhkudel seda piiratakse. Või ka vastupidi – mis juhtudel hoopis alaealise teovõimet laiendatakse,» räägib e-tunni läbiviija, Viru maakohtu kohtunik Olev Mihkelson.

Ta annab loengut vene keeles, samal teemal annab eestikeelse tunni Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo.