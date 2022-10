Startisid programmi “Hooliv klass” noortekoolitused

Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. «Hooliv klass» on koolidele suunatud programm, mille eesmärk on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hooliva meeskonna. Programmis osalemine annab õpilastele suurepärase võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid ja õppida üksteist märkama.

Programmis osaleva Kääpa põhikooli direktori Tarmo Tammese sõnul seisneb programmi «Hooliv klass» olulisus enamjaolt selles, et annab nii noortele kui koolitöötajatele võimaluse kogeda teistsugust käitumismudelit, teistugust lähenemisviisi, mille keskmes on noored ise. «Eriti oluline on selle programmi juures lähenemine, kus initsiatiiv ja vastutus suhete eest antakse noortele endile. See on suurepärane õppimiskoht ka meile, kui õpetajatele. Õpetaja ei pea asju tegema noorte eest ja asemel, vaid nendega koos,» sõnas direktor.