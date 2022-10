President Alar Karis kutsus muutusi soovivaid noori õpetajaks hakkama

«Nagu on õpetajakutse kohta öelnud ka presidendi noore haridustegelase preemiat toetava Bolti üks asutajaid Markus Villig: «See on see valdkond, kus sa saad ühiskonnale kõige suuremat mõju avaldada Eestis järgmise kümne aasta jooksul.» Hoidkem meie õpetajaid mitte ainult tänasel õpetajate päeval, vaid kogu aeg.»

«Õpetamine on põnev, rikastav, maailma muutev, aga ka omajagu raske töö,» rääkis Karis. «Olen seda tunnetanud ise õppejõuna ja näen oma õpetajatest lähedaste pealt. See töö on palju enamat kui teadmiste jagamine ja kontrollimine. Õpetaja missioon on aidata noortel ennast leida ja endaks saada. Mõista, milline ma olen ja milline ma tahaksin olla. Luua vaimne ja rikas ruum, kus tärkaks soov teise inimese ja uute teadmiste järele. Tekitada huvi elu vastu. Õpetada inimeseks olemist.»