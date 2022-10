Solaride Akadeemia arendab ülikoolide toel noorte tulevikuoskusi

Päikeseauto projektiga populariseeritakse tehnoloogiaharidust ning antakse noortele vajalikke oskusi ja teadmisi, et õpingute lõppedes tööturul edukas olla.

Akadeemia tõdeb, et tööturul vajalikud oskused on pidevas muutumises. Ideaalselt tulevikutöötajalt oodatakse süvateadmisi vähemalt ühel alal ning suutlikkust mõista ja omavahel siduda ka teisi distsipliine. Lisaks on vaja suhtlusoskust, erinevate kultuuride tajumise ja nendega kohanemise võimet ja nii edasi. Neid ja paljusid teisi oskusi ongi Eesti noortes asunud arendama Solaride Akadeemia koos oma toetajatega. Ülikoolide kõrval on Solaride’i suurtoetajad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, haridus- ja teadusministeerium ning lennukihooldusfirma Magnetic MRO.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll leidis, et ülikooliaastad võiksid olla iga inimese elus parimad aastad. «Tehnikaülikool teeb kõik endast oleneva, et see nii oleks. Tehnikaülikoolis on üle kolmekümne üliõpilasorganisatsiooni, mille tegevuses osaleb üle tuhande üliõpilase. Hea meel on tõdeda, et lisaks vormelile, iseautole ja robotitele on meie üliõpilastel võimalik kaasa lüüa ka päikeseauto kavandamises ja ehituses. Kindlasti on see suurepärane kogemus ja annab sõbrad terveks eluks. Tehnikaülikool toetab selliseid ettevõtmisi nüüd ja ka tulevikus suurima rõõmuga,» kinnitas Voll.