EKSPERT EETRIS ⟩ Sandra Peets: «Miks iraanlased meelt avaldavad?»

Doktorant Sandra Peetsi sõnul ei ole meeleavaldused Iraanis uus nähtus, sest kodanikuühiskond on iraanlaste seas üsna tugev. Varasematest demonstratsioonidest erineb praegune aga seetõttu, et tänavatel on inimesed erinevatest ühiskonnagruppidest- ja klassidest. Lisaks – kui varasemalt on riiklikud pinged rahunenud vaid siseriikliku sekkumise teel, siis sel korral on meeleavaldus pälvinud ka väga palju rahvusvahelist tähelepanu.