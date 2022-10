Pedagoogi 11 nippi, kuidas õpetaja ise ennast väärtustada saab

Õpetajate päeva (ja lähenevate valimiste) eel on väga palju tähelepanu pälvinud haridustöötajate palganumbrid. Piinlik on kaubelda palga üle, mille ma olen igal juhul välja teeninud juba täna, aga ma ei ole õpetaja raha pärast. Keegi meist pole, ausalt. Warren Buffett on öelnud, et hind on see, mida maksad, väärtus on see, mida saad. Elamiseks vajab õpetaja suuremat palka ja kohe peaks selle tõstma 2000 euro peale, et lõtk ajas lühem oleks noorte õpetajate väheses pealekasvus. See on üks vähestest miinusmärgiga tehtest õpetaja ametis. Eelkõige vajab õpetaja oma tööks riigi ja lapsevanema usaldust ja usku nende töösse.

Tahan rääkida kogu maailmale, miks me õpetaja tööd armastusega teeme, kuidas me muudame ja mõjutame maailma, mis on meie sees ja meie ees. Kuidas meie luua on see tsoon, kus õpilasel on hea õppida ja minul hea õpetada. Me teame, et õpetajad, kes armastavad õpetamist, õpetavad õpilasi armastama õppimist. Me oleme lahendustele orienteeritud ja kiirkohanejad reaalsetes olukordades; oleme suunatud ja valmis nii hariduslikeks kui ka emotsionaalseteks kompromissideks. Meie töös pole kunagi rutiini, saab ka nalja ja naeru läbi (või koos) pisaratega, oleme teadlikud ja kursis kõigi viimaste moeplahvatuste, TikToki väljakutsete, uute äppide ja keelekasutusega. Oleme elu pulsil, sajaga oleme!