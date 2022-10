Ettevõtluspäev viib teadmisi ettevõtlikkusest pea 500 õpilaseni

Selle asemel, et õpilasi ühte kohta kokku kutsuda, minnakse noorte juurde ise kohale. Ettevõtluspäev toimub üheteistkümnes koolis ning osalevad õpilased 9.–12. klassidest. Interaktiivses vormis üles ehitatud ettevõtluspäeval arutletakse koos õpilastega, mis on ettevõtlikkus, kuidas see on seotud ettevõtlusega ning millised on võimalused noorelt ettevõtlusega alustamiseks.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Kersti Liiva märkis, et nende töötajaskond on koolides kohal. «Leiame, et nooretele tuleks anda rohkem informatsiooni ettevõtlikkuse ja ettevõtluse teemadel, kuna see annab võimaluse laiendada silmaringi ning soodustab noorte seas uute mõtete ja ideede tekkimist, millest loodetavasti sünnivad ka uued piirkonda arendavad algatused,» ütles Liiva.

«Läheme koos õpilastega arutlema ettevõtlikkusest, ettevõtlusest ja õpilasfirmadest ning soovime panna neid mõtlema selles suunas, kuidas rohkem kaasa lüüa piirkonna tegevustes ja millised võimalused on juba noorena lahendada mõnda kohalikku probleemi. Selle aasta ettevõtluspäev toimub ettevõtlusnädalal, mille kandev teema on «Tandem ettevõtluses». Sellega seoses saavad noored kaasa ka lisasõnumi, et ettevõtlusega ei pea tegelema üksi, vaid seda võib teha koos, näiteks sõbra või pereliikmega,» lisas Liiva.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse noorte ettevõtlikkuse konsultant Elisabeth Purga märkis, et mida varem saavad noored vajalikud teadmised ja praktilised kogemused ettevõtlusest, seda paremini oskavad nad hinnata, kas see võib olla nende jaoks potentsiaalne karjäärivalik tulevikuks. «Igast noorest ei pea saama ettevõtja, kuid ettevõtlik hoiak viib edasi igal elualal ja ka isiklikus elus. Kuna hoiakud kujunevad eriti just noores eas, on tähtis noorte ümber luua ettevõtlikkust soodustav keskkond. Näeme, et suunata suursündmusi, nagu ettevõtluspäev, õpilaste sihtgrupile on üks samm panustamaks sellise keskkonna loomisesse.»

Ettevõtluspäev toimub neljapäeval Kohtla-Nõmme koolis, Jõhvis Ida-Viru Kutsehariduskeskuses, Narva kesklinna gümnaasiumis, Jõhvi vene põhikoolis, Jõhvi gümnaasiumis, Jõhvi põhikoolis, Toila gümnaasiumis, Sillamäe gümnaasiumis, Kohtla-Järve maleva põhikoolis, Iisaku gümnaasiumis ning Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis.