Tallinna Ülikoolis alustas tööd õpetajahariduse kuratoorium

Haridusinnovatsiooni prorektor lisas, et ühe kuratooriumi töölaual oleva teema näitena võib tuua õpetajahariduse õppekavadel õppeaja pikendamise võimalused. Näiteks on mõnel magistriõppekaval õppeaega pikendatud kolmele aastale ning teiste õppekavade juhtidel on võimalik neist kogemustest õppida. Samal ajal peab ülikool haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimisi selleks, et kehtivad regulatsioonid toetaksid õppeaja pikendamist. Senimaani on iga õppekava tudengite nominaalne lõpetamise aeg osa ülikooli tulemusnäitajatest, kuid õpetajahariduse tudengid võiks sellest välja arvata. See tähendaks seda, et õpetajakoolituse tudengitele paindlikumate õppimisvõimaluste pakkumine ei mõjutaks ülikooli tulemusnäitajaid negatiivselt.