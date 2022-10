Haridusminister: ühiskond peab pingutama õpetaja ameti väärtustamiseks

Lukase sõnul on iga päev õpetajate mõjualas Eestis ligi 200 000 last ja noort, kellest sõltub riigi tulevik. «Eesti vajab häid ja pühendunud õpetajaid. Peame veel ühiskonnana pingutama, et õpetaja motivatsioon ei raugeks. Jah, see on ka palgaküsimus, aga lahendamist vajavad ka muud aspektid: töötingimused ja õpetajaameti väärtustamine. Palk ainsana inimesi kinni ei hoia. On tarvis, et töökoormus oleks jõukohane, et oleks toimiv karjäärimudel, et koolijuhid oleks tasemel,» loetles Lukas.