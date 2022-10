Rekordarv õpetajaid hakkas rahatarkust omandama

Kolmandat aastat korraldatava ettevõtmise raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi ka õpilastele edasi anda. Sel aastal osalevad klubi tegevuses ka lasteaiaõpetajad.

Kriisis toimetulek nõuab finantskirjaoskus

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on viimaste aegade pidev kriisiolukord eriti hästi välja toonud elementaarse finantskirjaoskuse olulisuse. «Oskus oma rahaasju korraldada algab rohujuure tasandilt. Mul on hea meel, et meie õpetajad on õpihimulised ja soovivad ennast arendada. Tänu neile avaneb noortel võimalus finantskirjaoskusele baasi loomiseks. Sellest, kui hästi meie inimestel läheb, oleneb kokkuvõttes kogu Eesti käekäik,» rääkis minister, soovides tarku valikuid.

2018. aastal läbiviidud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsalased teadmised heal tasemel. «Teadmistest aga üksi on vähe, kui see käitumisse ei jõua. Tähtis on kujundada hoiakuid ja aidata tekkida õigetel harjumustel ning siin on väga tähtis kodu ja kooli koostööl,» ütles rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm. «Mida varem rahatarkust õpetama hakatakse, seda parem. Ideaalis juba lasteaias.»

Kaasati ka lasteaiaõpetajad

Ettevõtliku Kooli programmijuhi Piret Torm-Mirontšiki sõnul ongi sel aastal mentorklubi avatud ka lasteaiaõpetajatele – 260 õpetajast töötab 50 lasteaedades, samuti on osalejate hulgas kümme noorsootöötajat. «On siiralt hea meel, et sel õppeaastal on rekordarv huvilisi ning osaleda saavad ka lasteaiad, sest just sealt algab ettevõtlikkuse ja rahatarkuse areng,» rääkis programmijuht.