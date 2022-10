Kristian Jaani asub juhtima Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžit

«Politsei- ja piirivalvekolledži järgmiste aastate suurim väljakutse on oluliselt kasvatada politsei- ja piirvalvehariduse andmise mahtu. Meie kolledžist tuleb peamine järelkasv Politsei- ja Piirivalveametile, kuhu oodatakse väga uusi värskelt erialase hariduse saanud kolleege. Olen veendunud, et Kristian Jaani saab kolledži direktorina politseieriala populariseerimisele ja uute õppurite värbamisele jõuliselt kaasa aidata,» ütles Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link.

Rektori sõnul tuleb Jaanile tema töös kasuks pikaaegne juhikogemus ja suurepärane meeskonnatööoskus, mis on heaks eelduseks koostöövõimekuse kasvatamisel partnerorganisatsioonidega. «Samuti on kasuks Jaani pikaaegne kogemus praktilises politseitöös. Ta on töötanud patrullpolitseinikuna, tegelenud kuritegude eeluurimisega kriminaalpolitseis ning vastutanud aastate jooksul mitmete suurürituste turvalisuse tagamise eest,» märkis Link.