Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitis töö liiklusmärkide õpetamisest tehisintellektile

Konkursile kandideeris tänavu 13 tööd eri rakenduskõrgkoolidest. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) hindamiskomisjon valis koos Tallinna Strateegiakeskusega võidutööks Sven-Erik Mändmaa loodud liiklusmärkide õppekava Clevoni tehisintellektile. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor vilistlast Sven-Erik Mändmaad tunnustatakse 600-eurose stipendiumiga.

«RKRN korraldab konkurssi juba üheksandat korda. Võidutöö on hea näide üliõpilaste kaasamisest teadus- ja arendustegevusse ja see tugevdab veelgi koostööd ettevõtetega. TAIE 2035 arengukavas on rakendusuuringud muude prioriteetide kõrval üks oluline valdkond,» ütles RKRN-i esimees Enno Lend.

Komisjon tõi välja, et töö teema on aktuaalne ja heaks näiteks ettevõtete ning kõrgharidusasutuste koostööst. Sven-Erik Mändmaa võidutöö on ettevõttele abistavaks allikaks andmete märgendamise arendamisel ja protsesside efektiivsemaks muutmisel.

Teise võidutöö koos 450-eurose stipendiumiga pälvis Tallinna Tehnikakõrgkooli vilistlase Sergei Kuzmini töö «ESTCube-2 satelliidi juhtmooduli insenerimudeli vibratsioonikatsed». ESTCube’i meeskond plaanib võidutööd kasutada satelliitide edasiseks arendamiseks. Hindamiskomisjon tõi esile, et ESTCube´i projekt on sarnaselt Tudengivormelile ja Solaridele üks headest inseneeriaprojektidest.

Töö autor tegi edukat koostööd Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutuse ja Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumiga ning pälvis tunnustava tagasiside: «Tänu tema suurele panusele kindlustati satelliidi ja teststruktuuride õigeaegne valmimine satelliidi laborikampaaniaks, mis on üheks suureks sammuks õigeaegse ja õnnestunud raketistardi poole.»

Ingrit Roosilehe võidutöö «Tartu piirkonna õhuruumi analüüs mehitamata õhusõiduki süsteemide testala loomiseks» oli samuti tulevikku vaatav ja pälvis 450-eurose stipendiumi. Töö eesmärk oli välja selgitada, kuhu on otstarbekas luua Tartu mehitamata õhusõiduki süsteemide dünaamiline testala ja millised on selle loomise kriteeriumid. Komisjon leidis, et Ingrit Roosilehe töö on suure praktilise väärtusega mehitamata õhusõidukite kasutuselevõtuks erinevate teenuste osutamisel. Töö rakenduslik väärtus seisneb põhjalike riskianalüüside läbiviimise võimes, toetades ühtlasi mehitamata lennunduse sandbox’i kavandamist Tartusse.

Lisaks kolmele võidutööle tõstis RKRN-i hindamiskomisjon esile veel kaks tööd: Tallinna Tehnikakõrgkooli esindajate Eliisa Saare ja Geithy Tamme «Päästeameti eri- ja kaitserõivastuse ergonoomika hindamise metoodika väljatöötamine» sama kooli õppurite Elerin Kaasiku ja Kethlin Visase töö «Tekstiilijäätmete kaardistamine efektiivsema tootmisprotsessi organiseerimiseks ettevõttes Wendre AS».

Võitjat tunnustati Tallinna Ettevõtluspäeva ettevõtlusauhindade galal 28. septembril.