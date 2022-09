EKSPERT EETRIS ⟩ Jaanus Terasmaa: «Külluseaja lõpust ja keskkonnahoiust»

Septembri keskel avastasid ökoloogia keskuse teadlased murelikult, et Soodla veehoidlas napib vett. Jaanus Terasmaa sõnul on see üks paljudest märkidest meid ees ootavatest kliimamuutustest tingitud muutustest, millega meil tuleb kohaneda. Jaanus Terasmaa on seetõttu juhtinud teravalt tähelepanu sellele, et külluse aeg on lõplikult ümber ning meie arukus seisneb sellega kohanemise oskuses.