Aasta õppejõu nominent Ago Luberg: sellest saab aru, kui pedagoogil õpetamissoovi pole

Ago Luberg kinnitab, et nominendiks osutumine tuli tema jaoks suure, aga muidugi meeldiva üllatusena. Ta oli saanud varemgi head tagasisidet, kuid midagi sellist ei oleks osanud oodata.

Millest tuleb tema suur populaarsus, ei oskagi ta otseselt öelda. «Ehk on asi selles, et ma püüan ikka olla kannatlik, abivalmis ja toetav,» arvab ta. «Kui vähegi võimalik, püüan olla oma tudengite jaoks alati kättesaadav ning suhelda nendega mitte ainult väga ametlikult, vaid ka lihtsal ja inimlikul tasemel – minuga võib näiteks alati koridoris vestlema jääda ja arutada, mis on südamel.»

Luberg usub, et õppejõuna on alati, kuhu edasi areneda. «Oma kümmekonna õpetamisaasta jooksul olen igal aastal aru saanud, et midagi saaks veel paremini teha,» ütleb ta. «Õppejõuna töötaval inimesel peaks minu meelest olema kindlasti endal sügav soov õpetada – sellest saab alati aru, kui seda soovi tegelikult ei ole.»

Ta on aga veendunud, et ega väga keegi palga pärast seda tööd ei valigi, pigem ikka põnevate väljakutsete pärast, mida töö pakub. «Minu jaoks on tegemist mõnes mõttes missioonitundega, et saab midagi vinget ära teha ja anda oma panuse, et IT valdkonnas oleks meie riigis asjad paremini,» tunnistab Luberg.

Võtab eeskuju parimatelt