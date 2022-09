TalTechi tudengid saavad üle 200 000 euro väärtuses stipendiume

Sel sügisel paneb esmakordselt kaks stipendiumit välja tehnoloogiaettevõte Playtech Eesti, toetused on suunatud tarkvarateaduse instituudi bakalaureuse- ja magistri üliõpilastele. Playtech Eesti direktor Ivo Lasni sõnul on see heaks võimaluseks tunnustada ja innustada tublisid üliõpilasi, kellel on suur potentsiaal kasvada valdkonna tipptegijateks ning kes paistavad silma oma motiveerituse, ambitsioonide ning õpitulemuste poolest.

Lasn lisas, et Playtechi jaoks on noorte talentide arendamine oluliseks fookuseks ning ka stipendiumid on suunatud just IT ja tarkvarateaduste tudengitele. Välja valitud üliõpilased kutsutakse ka ettevõttesse praktikale, kus kogenud mentorite käe all teadmisi praktiseerida ning arendada.

Uusi toetajaid on teisigi: Finestmedia, Grant Thornton Baltic, Fibenol, Kristel Kruustük, Estonian Cell, kinnisvarabüroo Uus Maa, Sirkel ja Mall, R8 Technologies, Favorte, PwC, Prysmian Group, Saku Metall Allhanke Tehas, Interconnect Product Assembly (IPA) ja SA Southwestern Advantage.