Õpetajate ühendused otsivad lahendusi õpetajate järelkasvu põuale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on kaubanduskoja jaoks hariduse kvaliteedi küsimus olnud väga prioriteetne aastakümneid ning tänane probleemistik õpetajate palkade, järelkasvu ja perspektiivide üle ei tule ühelegi ettevõtjale üllatusena. Palts tõi välja, et meil on liiga palju klassikomplekte ja seda eelkõige maapiirkondade hajaasustuse ning kaasava hariduse tõttu.