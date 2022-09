Noor füüsikaõpetaja: töökoormus võiks olla paindlik, et õpetajal oleks aega ja jaksu ennast täiendada

«Ütleme, et lemmiktunnid need just polnud. Esimesel aastal pidin ikka palju vaeva nägema, et füüsika andmisel enesekindlust kasvatada. Ehkki loodusvaldkonnas oli mul ülikoolist tegelikult tugev põhi olemas, oli õpetamine ikkagi raske – eriti praktiliste tööde planeerimine, sobivate katsete leidmine, teemade näitlikustamine ja igapäevaeluga sidumine,» jutustab Annika.

Aasta lõpuks oli tal aga juba palju ideid ning mõtteid kogunenud ja teisest aastast nautis ta füüsika õpetamist juba täiega: «Eriti katsete planeerimist, põnevate näidete leidmist ning teemade lõimimist muude loodusainetega nagu näiteks bioloogia.»

Suurim inspiratsioon on õpilaste avastusrõõm

Pärast kahte aastat Mäetagusel on Annika tänaseks tagasi oma vanas koolis Karlovas: «Sügise algus on olnud väga põnev – olla tagasi oma kodukoolis, tuttavates klassiruumides hoopis teises rollis ning harjuda oma endiste õpetajatega, kellest on saanud kolleegid.»

Igapäevaselt õpetab Annika põhikooliõpilastele loodusõpetust, bioloogiat ja füüsikat ning hakkab edaspidi juhtima ka teadusringi. Oma vaba aega sisustab ta aga kõigega, mis pakub rõõmu – olgu selleks siis looduses uitamine või logelemine, väikekandle mängimine või moejooniste visandamine.