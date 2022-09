Ülemiste City toob esmakordselt Eestisse välisülikoolide koolitused

Nii noored, kes sisenevad alles tööturule kui ka juba töötavad inimesed peavad arvestama, et elu jooksul ainust ühest ametist ei piisa. Valmis tuleb olla pidevaks täiend- või ümberõppeks. Seda toetavad ka hiljuti statistikaameti poolt avaldatud andmed, kus selgus, et elukestev õpe on muutunud järjest populaarsemaks ning selles osalejate arv on 10 aastaga kasvanud 54 protsenti.

«Koolituskrediidi unikaalsus on võimendada Eesti ja rahvusvaheliste koolide suutlikkust arvestada kiirelt muutuvate tööturu vajadustega ning siduda oma õppes aktuaalsus pikaajaliste kogemuste ja teadussaavutustega. Olen kindel, et parim viis teadmusterikka töö edendamiseks on liita haridus ja ettevõtluskogemused ja koondada koolide tarkus talentide käsutusse,» ütles Ülemiste Cityt arendava Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits. «Varasemad aastad on näidanud, et koolituskrediit pakub ettevõtetele ja töötajatele palju huvi – enesetäiendamine ning pidev eneseareng on meie linnaku kogukonnale kindlasti prioriteet,» lisas Pärnits.

Mainor AS-i juhatuse liige ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor professor Eneken Titov tõi välja, et varasemate aastate populaarsemad teemad on olnud psühholoogiaga seotud - seda nii enesejuhtimise kui konfliktide lahendamise suunas. «Samuti on populaarsed ka tervisega seotud teemad ning ärinduse valdkond tervikuna,» lisas ta. «Unikaalne ja mugav platvorm, kus on mitmekesine valik ning palju hinnatud haridusasutusi ja kursuseid ühes kohas, on küllaltki ainulaadne,» ütles Titov.