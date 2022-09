Andres Kuusik räägib inauguratsiooniloengul tähelepanu püüdmisest

Info hulga ja killustatuse suurenedes on järjest keerulisem püüda inimeste tähelepanu. Samal ajal on kõik kaupade ja teenuste pakkujad huvitatud, et nende sõnum jõuaks sihtkohta ehk klientideni. Nii pingutab oma sihtrühma tähelepanu nimel ettevõte, kes tuleb välja uue tootega, Tartu linn, kes kutsub enda juurde talente ja turiste, aga ka Tartu Ülikool, kes otsib andekaid üliõpilasi, tipptasemel teadlasi ja häid koostööpartnereid.

Andres Kuusik on veendunud, et aina suurenevas infomüras on järjest tähtsam pöörata tähelepanu pisiasjadele. «Pilku püüda polegi nii keeruline, kui sul on õiged seadmed,» lisas Kuusik.

Inauguratsiooniloengul räägib professor Andres Kuusik arvukatest pilgujälgimisseadmetega tehtud rakendusuuringutest ja käsitleb nende tulemuste alusel valikut tegureid, mis sõna otseses mõttes püüavad inimeste pilku. Ta tutvustab pilgujälgimise meetodit ja võimalusi, tuues näiteid nii pakenditelt kui ka tele- ja trükireklaamidest, ning kõneleb turundusest üldisemalt.

Andres Kuusik on lõpetanud 1997. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning kaitsnud samas 2005. aastal teadusmagistri- ja 2011. aastal doktorikraadi. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis teaduri, lektori, dotsendi ja kaasprofessorina ning alates 2022. aastast on ta turunduse professor. Oma uurimistöös on Kuusik keskendunud kliendilojaalsusele, turunduskommunikatsiooni optimeerimisele ja kohaturundusele. Andres Kuusik on 15 aastat juhtinud majandusteaduskonnas turunduse õppetooli ning aastatel 2015–2017 oli ta ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja. Enne Tartu Ülikooli töötas ta erasektoris mitmel turundusega seotud ametikohal, spetsialistist turundusjuhini.

Kuusikut iseloomustab ühiskondlik aktiivsus. Ta on ellu kutsunud Tartu Ülikooli üliõpilastele mõeldud turundusklubi ja Delta majanduskonverentsi ning tema algatatud on Baltikumi suurim ärifestival Startup Day. Praegu juhib Kuusik teadusmahukate iduettevõtete mentorprogrammi CDL-Estonia ning kuulub majandusteaduskonna vilistlasühingu Hermes juhatusse ja Tartu valla volikokku, kus ta on hariduskomisjoni aseesimees.