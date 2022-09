Eestlaste globaalne haridushäkaton ootab oktoobris osalejaid 40 riigist

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on Eesti haridussüsteem maailmas kõrgelt hinnatud, kuid selle jätkuvaks arendamiseks peame ka tulevikku vaatama.

«Soovime olla maailma juhtiv haridusriik ka infoajastul. Haridustehnoloogia võimaldab õpilastel oma aega paremini organiseerida ja kaasahaaravalt õpitut omandada, aidates samas õpetajate väärtuslikku aega säästa ja koolil tööd efektiivsemalt korraldada. Vajadus õpilasi ja õpetajaid toetavate digilahenduste järele on kasvav ning julgustan kõiki huvilisi andma oma panuse tuleviku haridusse,» ütles Vinter-Nemvalts.

Eesmärk on püüda uusi ideid

EdTech Estonia korraldatava häkatoni eesmärk on töötada 48 tunni jooksul meeskondlikult välja ja katsetada uudseid ideid, mis parandavad hariduse kättesaadavust või pakuvad lahendusi olemasolevatele probleemidele. Oma meeskondade ja ideede esitamise tähtaeg on 9. oktoober.

«Otsime haridustehnoloogia häkatoniga uuenduslikke hariduslahendusi. Oma ideega on häkile oodatud nii kogenud ettevõtja, haridustehnoloog, alustav startup kui ka kooliõpilane. Kuidas jätkuvalt haridust innoveerida läbi uute teenuste loomise ja tagada, et meie ühiskond omaks teadmisi ja oskusi, et võimalikult edukalt tuleviku väljakutsetega toime tulla?» lausus ürituse peakorraldaja, haridusalgatuse Edumus asutaja Maria Rahamägi.