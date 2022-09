Õpetajad: palga kõrval ei tohi unarusse jätta ka töötingimusi

Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja ja õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar avaldas kolmapäeval toimunud kohtumisel heameelt Isamaa initsiatiivil saavutatud õpetajate palga alammäära suurendamise üle. «On äärmiselt oluline, et alampalga tõusu juures tõuseks 2023. aastal fookusesse õpetajate töötasu diferentseerimine lähtudes pädevusest ja panusest Eesti õpilaste ja kooli arengusse. Õpetajate järelkasvus valitseb nappus. Väärikas ja panuse suurust arvestav töötasu on hädavajalik, et hoida tänaseid õpetajaid lahkumast teisele tööle ning ahvatleda noori õpetaja elukutset valima,» märkis Somelar.

Õpetajate ühenduste esindajad tõid ka esile õpetajate läbipõlemist, mida soodustavad kaasava hariduse põhimõtete rakendamine ning Ukraina sõja ja viimaste aastate tervisekriisiga seotud lisakoormus.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avaldas lootust, et 2023. aastasse kavandatav palgatõus toob koolidesse tagasi pedagooge, kes on madala palga tõttu õpetajatöölt lahkunud. «Väärikas palk on õpetajate järelkasvu tagamisel üks olulisemaid võtmesõnu. Isamaa on seadnud eelolevate riigikogu valimiste kontekstis eesmärgiks õpetaja keskmise palga tõstmise 125 protsendini Eesti keskmisest palgast,» märkis Lukas.