Haridus- ja noorteamet avas lastele mõeldud info- ja mänguportaali

«Kui oma põhiportaalis teeviit.ee jagame me infot pigem 13-26-aastastele noortele, siis Teeviit juunior on mõeldud noorematele lastele. See on keskkonda, kus on ühendatud turvaline, kontrollitud info ja hariduslikud ja interaktiivsed mängud,» ütles haridus- ja noorteameti noorteinfo peaekspert Kaie Pranno ning lisas, et veeb pakub platvormi ka laste loomingule, oodatud on laste loodud kaastööd, näiteks sisuartiklid ja uudised.