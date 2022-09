Üllatav statistika: iga viies noor jääb põhiharidusega

Madal haridustase tekitab hilisemal tööturul ebavõrdsust ja suurendab tõenäosust, et paljud inimesed ei pruugi saada tulevases elus majanduslikult hakkama. Samas ei ole paljud haridustee katkemise põhjused õpilase enda kontrolli all, vaid mõjutatud õpilaste taustast.

Kampaania «Kaotatud 2000» eesmärk on juhtida tähelepanu faktile, et iga õpilane ei alusta kooliteed võrdselt stardipositsioonilt ning vaatamata headele PISA tulemustele mõjutab paljude Eesti õpilase tulemusi hariduslik ebavõrdsus. Hariduslik ebavõrdsus tähendab, et õpilaste haridustulemuste erinevused on seletatavad tunnuste või teguritega, mis ei sõltu neist endast, nagu sotsiaalmajanduslik taust, vanemate haridus või emakeel. Näiteks kodune toetus või rahalised võimalused võivad määrata, kas edasiõppimine on logistiliselt võimalik või üldse julgustatud.