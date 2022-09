Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustab uue loengusarjaga

Enne esimest loengut tervitab väärikas eas õpilasi Tallinnas haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kes rõhutab elukestva õppe olulisust tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas. «Me kõik teame, et õppida ei ole kunagi liiga hilja ning õppida on põnev igas vanuses. Õppima ei pea üksnes koolipingis istudes – me õpime kõikjal, kõigest ja kogu aeg,» rääkis Belobrovtsev. «Heameel on tõdeda, et Tallinna toetatav väärikate ülikool on senistel hooaegadel olnud väga populaarne. ja huvi loengute vastu suur. Hoiab ju eluterve uudishimu vaimu erksana ning pidev õppimine annab hea enesetunde ja sisemise rahulolu.»