Aasta kool Läänemaa Ühisgümnaasium rõhutab hea sisekliima olulisust

Koolijuht lisab, et õpilaste toetamisel teevad suure töö ära koolipsühholoog-õppenõustaja Annika ja õppealajuhataja Viire. «Nende oskused ja pühendumus nn murelastega tegelemisel on tõeliselt tänuväärt ja muljetavaldavad.»

Õpetajad tulevad kodukandist

Iga kooli esimeseks hooleks on, et jätkuks õpilasi ja õpetajaid. Ain Iro sõnul sisseastumisavalduste vähesuse üle Läänemaa Ühisgümnaasium kurta ei saa, aasta-aastalt on tahtjaid rohkem. «Ka sel aastal võeti vastu kolm paralleelklassi uusi gümnasiste ja soovijate suure arvu tõttu oli vastuvõtt pingelisem,» tõdeb Iro. «Ka õpetajad on koolis praegu kõik olemas. Kuid ei ole meilgi kaugel see aeg, kui mitmed neist pensionile siirduvad ja on vaja leida uusi. Peamiselt tuleb Haapsallu õpetajaks ikka see, kes siinkandis elab või kel mingeidki sidemeid varasemast olemas.»

Emakeeleõpetaja Tiina Brock on üks selline näide, kes ise Haapsalust pärit ja kodukanti õpetajaks tulnud. Ta tunnistab, et ega tal teistes koolides töötamisega erilist kogemust olegi, ehkki kutsutud on säravat õpetajat nii Tallinnasse, Tartusse kui ka Helsingisse. Kuid kodulinnaarmastuse ja Wiedemanni tänava võluva koolimaja kõrval peab ta kõige olulisemaks siiski Läänemaa Ühisgümnaasiumi suurepärast sisekliimat.

«Seekord rõhutas aasta kooli konkurss ühtehoidvat kooliperet, kus valitsevad hoolivad suhted. Meie koolis on just selline sisekliima – ausalt! Võite ükskõik kellelt meie koolis küsida! Kuidas seda saavutada või kuidas meie selle saavutasime? Ma ei taha mõjuda pateetiliselt, aga mulle tundub, et me armastame oma kooli, ja keda armastad, sellest hoolid. Lisaks väga hea juhtimine, sõbralik ja motiveeritud õpetajaskond, meil tehakse huumorit ja saadakse sellest aru, mistõttu töötegemine on efektiivsem. Kui suhted kollektiivi sees on korras, siis see kandub ka õpilastele. Ilma liialdamata – inimesed on meil kõrges hinnas,» kinnitab Tiina Brock.