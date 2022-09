Eesti õpetajad said juhendid kodukohas loodusvaatluste läbiviimiseks

Materjalide loomise eesmärk on teha õpetajatele mugavamaks ja metoodilisemaks loodusvaatluste tegemine ja sealt saadavate tulemuste tõlgendamine, teatas neljapäeval Tartu Loodusmaja esindaja.

Materjalide valikus on juhendmaterjalid ja töölehed nii ranniku-, jõe-, järve- ja tiigivaatlusteks, linnuvaatlusteks, õhukvaliteedi analüüsiks kui ka kevadel fenoloogiliste vaatluste tegemiseks. Nii saavad neid kasutada nii rannikul kui ka sisemaal asuvad õppeasutused, nii linnas kui ka maal asuvad õppeasutused, sest väikese roheala ja veekogu leiab igalt poolt.

Juhendmaterjalid said testitud eelmisel õppeaastal toimunud koolitustel, kuhu olid kutsutud huvitatud õpetajad ja õpilased. «Mulle pakkus suurt rõõmu, kui koolituse lõpus olid osalejad valmis proovima oma koolis loodusvaatlusi klassiga teha, kuna nad on saanud selleks julgustust ja tööriistakasti. Üks meie võrgustiku lasteaed kohandas jõevaatlust ning tegi sellest põnevat seiklusekspeditsiooni lastele. Tore on näha, kuidas materjalid inspireerivad ōpetajaid oma õppetööd rikastada,» ütles Läänemere Projekti koordinaator Maria Ivanova.