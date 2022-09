Värskesse videviku akadeemiasse astus Valgamaal üle poolesaja õppuri

«Vastuvõtt ületas meie ootusi, kevadel suunda käivitades ei julgenud loota, et see nii populaarseks osutub. Kõige rohkem õpilasi astus 10.klassi, kuid õppijaid on kõikides klassides alates kaheksandast kuni kaheteistkümnendani,» rääkis Valgamaa kutseõppekeskuse õppedirektor Valdek Rohtma. «Meie sihiks on pakkuda õppijast lähtuvat haridust, mis tähendab paindlikkust ning õppija võimalustega arvestamist. Iga õppija leiab koostöös kooliga omale sobiva aja, tempo ja koha õppimiseks. Sageli on selleks õhtune aeg, mistõttu kutsume õppesuunda naljatamisi videviku akadeemiaks.»

Kool arvestab, et õppuritel on teisigi kohustusi, nagu töö või pere, mistõttu pandi õppekorralduse põhirõhk kooli ja õpilase vahelisel tihedale suhtlusele, et võimalikke takistusi ja probleeme juba eos ennetada. Kuna varasemate õpingute katkemise põhjused võivad igaühel erineda, on oluline, et iga õpilane leiaks oma isikliku õpitee, mis arvestab tema huvide ja senise elukogemusega.