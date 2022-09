Tudengivormelid sõidavad sel nädalavahetusel võidu Aravete kardirajal

«Erinevatelt ametlikest võistlustest on Aravetel stardis ka varasematel aastatel ehitatud vormleid, sealhulgas kõige esimesed Eesti üliõpilaste tudengivormelid. Nii ongi hea võimalus oma silmaga näha, kui palju on 15 aastaga tehnoloogia, tudengid ja Eesti kõrgharidus arenenud ning võrrelda seda konkurentidega välismaalt,» sõnas tudengivormeli ja Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Indrek Petjärv, meeskonna eestvedaja aastal 2018.

Baltic Open on rahvusvahelise autospordi tootearendusvõistluse Formula Student mitteametlik osaetapp, kus osalevad nii varasemate aastate kui ka praeguse hooaja tudengivormelid, mis on end juba suurvõistlustel tõestanud.

15-aastase staažiga Formula Student Team Tallinn on ehitanud kokku viis sisepõlemismootoriga, üheksa elektri- ning isejuhtiva vormeli, mis on toonud arvukalt auhinnalisi kohti maailma eri paigust. Meeskond koosneb Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengitest. FS Team Tallinn on Aravete võistlustel esindatud kuue meeskonnaga. Võistlustulle astub ka meeskonna esimene bensiinimootoriga tudengivormel aastast 2008.