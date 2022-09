Eesti noored said rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil medalisaju osaliseks

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professori ja Eesti maateaduste olümpiaadi žürii esimehe Siim Veski sõnul näitab meie noorte ühtlaselt kõrget taset see, et iga osaleja pälvis vähemalt ühe medali. «See tõendab, et ehkki eraldi maateadust kooliprogrammis pole, on meie noorte loodus- ja reaalainete tase ning teadmised niivõrd kõrged, et suudame arvestatavat konkurentsi pakkuda. Veelgi enam – Eesti õpilased on siin maailma tipus.»