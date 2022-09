Lugemistunniga on liitunud üle 120 raamatukogu ja haridusasutuse

«Lugemistunni aktsioonist ootame osa võtma kõiki huvilisi. Liituda saab kell 13-14 toimuvate avalike Lugemistunni sündmustega või leida täna endale sobiv hetk, et lugeda,» sõnas Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi. «Raamatukogude aastal on Lugemistunni aktsioon erilise hoo sisse saanud ning raamatukogude ja haridusasutuste poolt väga soojalt vastu võetud. Loodame, et sellest kujunebki lugemisele pühendatud pidupäev,» lisas Valkeeniemi.

Erilist tähelepanu pööratakse sündmusega lastele, kelle jaoks on Lugemistunni raames koostatud töölehed Tove Janssoni loo «Nähtamatu laps» põhjal. «Statistikaameti andmetel on just 10-24-aastased need, kes päevas kõige vähem aega lugemisele pühendavad ja seda lausa keskmiselt alla 18 minuti,» tõi välja raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre. «Lõbusate ühisüritustega on võimalik meelde tuletada, et lugemine on tore! Ka uuringud näitavad, et lugemisrõõm kasvatab soovi rohkem lugeda ning toetab laste ning noorte funktsionaalse lugemise oskust,» selgitas Valdre.