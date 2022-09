Tehnikaülikool alustab kampaaniat Ukraina tudengite toetamiseks

Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond juht Elinor Toming sõnas, et Ukrainas on hulk häid ja väga häid ülikoole, kelle tudengite jaoks on Eestis õppimine oluline võimalus ning privileeg meile. Sealt pärit noorte seas on Tehnikaülikoolis hinnas tehnoloogia ja küberturvalisuse valdkonna erialad.

«Rääkides mitmete juba meie juures õppivate ja just õppimist alustanud Ukraina noortega, siis nemad näevad oma tulevikku Eestis,» märkis Toming. «Panustades nende noorte hariduse omandamisse tõstame ka meie töötajaskonna kvaliteeti, sest suure tõenäosusega asuvad need samad noored töötama Eesti avalikku või erasektorisse, on tulevased maksumaksjad ning kodanikud.»

Arengufond on võtnud eesmärgiks, et igaüks neist üliõpilasest võiks saada õppeaasta alguses toetusstipendiumi, summas kuni 1000 eurot, mille eest tagada endale mõneks kuuks elamispind näiteks Tehnikaülikooli üliõpilaskülas ja katta igapäevakulud.

Peamised kuluallikad välismaalt tulnud üliõpilasele ongi majutus, toit, ravimid ja meditsiiniabi ning õppematerjalid. «Kõik on kaks–kolm korda kallim. Näiteks toit ja ravimid. 1000-eurose toetusega saaksin tasuda oma meditsiiniliste kulutuste eest ning hoolitseda enda eest,» ütles IT-tudeng Anna.

Majandusteaduskonna tudeng Ivanna tõdeb, et 1000-eurose stipendiumiga saaks ta terveks õppeaastaks katta majutuskulud ühiselamus.

Ukrainast pärit tudengid on algaval, 2022/2023. õppeaastal õppemaksust vabastatud. Kevadperioodil toetasid juba siin õppivaid noori ukrainlasi ka ülikooli instituudid, igaüks oma võimete kohaselt.

Tänavu märtsis lõi Tallinna Tehnikaülikool ka stipendiumifondi «Ukraina tudengid», kuid kahjuks ei jagu sellest toetust veel kõigile Ukraina kodanikest õppureile. Seetõttu ongi käima lükatud uus annetuste kogumise kampaania, millega Arengufond loodab septembrikuu lõpuks koguda 20 000 eurot. Eriti on oodatud oma õlga alla panema Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased, kelle toetus ja tugi olukorras, kus ukrainlaste kodumaa on sõjas, on ülimalt oluline.