Üle tuhande kandidaadi: selgusid aasta õpetaja konkursi nominendid

Valitsus on määranud silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele juba viiendat korda kümme riiklikku aastapreemiat suurusega 10 000 eurot ning elutööpreemia, mille suurus on 65 000 eurot.

«Aasta õpetaja gala 2022 konkursile esitati sel aastal kokku üle tuhande viiesaja ankeedi erinevate haridusvaldkondade töötajate tunnustamiseks. See kõneleb muljetavaldavalt suurest tähelepanust teile, head õpetajad ja õppejõud, haridusasutuste juhid, tugispetsialistid ja koostööpartnerid,» sõnas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa).

«Mul on hea meel haridustöötajatele osaks saanud tunnustust Eesti avalikkusega jagada. Te olete teinud ja teete tublit tööd. Eraldi tahan tänada teie endiseid ja praegusi õpilasi, kolleege, lapsevanemaid, haridusega tihedalt seotud inimesi, kes võtsid aja ja meile teie suurepärastest tegudest haridusmaastikul teada andsid,» lisas Lukas.

WELCOME, Ukrainians! EKA kiirreaktsioon Ukraina üliõpilastele kunstiõppe pakkuja ja rahvusvahelise abikoostöö käivitajana;

Aasta õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad meie laste ja noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustusürituse eestvedajateks on haridus- ja teadusministeerium (HTM) ning Eesti Haridustöötajate Liit.