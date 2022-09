Teisipäeval toimuvad õpetaja töötasu alammäära konsultatsioonid

Eesti õpetajaid ühendav Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kutsus haridus- ja teadusministri palgaläbirääkimistele, et hoida ära sügisel ähvardav õpetajate streik. EHL-i juhi Reemo Voltri sõnul on streigi vältimise eelduseks õpetajate töötasu tõstmine teiste kõrgharitud spetsialistide palgaga võrdseks.

Reemo Voltri sõnul on õpetajate palk jäänud aastaid oluliselt alla nii hinnatõusule kui üldisele kiirele palgakasvule ja reaalse ostujõu poolest Eesti õpetajad vaesuvad. «Seetõttu enneolematult paljud õpetajad lahkuvad või plaanivad lahkuda töölt ning uusi kvalifitseeritud õpetajaid tuleb juurde kümme korda vähem kui tarvis. Eesti haridus on hädaolukorras,» ütles Voltri.

"Kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajatega haridussüsteem tagab kodurahu, võrdsed võimalused ning Eesti jõukuse kasvu. See pole aga võimalik, kui õpetaja palk on teiste kõrgharitud spetsialistide omast kolmandiku võrra väiksem ning vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad saavad koolidest lihtsalt otsa. Õpetajatöö on võrreldav näiteks tiimijuhi rolliga idufirmas, kuigi palk on ligi poole väiksem," ütles EHL-i juht.