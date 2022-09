Muusika- ja teatriakadeemia rektoriks inaugureeritakse professor Ivari Ilja

Esineb kvintett Mari Poll viiulil, Johanna Vahermägi vioolal, Henry-David Varema tšellol, Mati Lukk kontrabassil ja Mihkel Poll klaveril. Etteaste teevad EMTA kaasaegsete etenduskunstide õppekava üliõpilased Jüri Naela juhendamisel. Kaastegev on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia puhkpilliorkester Toomas Vavilovi juhatamisel.

Ilja on tunnustatud pianist, kammermuusik ja pedagoog. Ta lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli 1977. aastal Eve Paju ning Laine Metsa klaveriklassis. 1977–1981 õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Laine Metsa juures. 1984. aastal lõpetas Moskva Tšaikovski nim riikliku konservatooriumi professor Vera Gornostajeva ning 1986. aastal samas assistentuur-stažuuri professor Sergei Dorenski klaveriklassis.

Ilja on Rahvusooper Estonia nõukogu esimees, Eesti Muusikanõukogu president. Talle on omistatud Valgetähe neljanda klassi teenetemärk, ta on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu auliige ja pälvinud Eesti Vabariigi kultuuripreemia kontserttegevuse eest.