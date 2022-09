Kaitseväe akadeemia alustas uut õppeaastat

«Õppige seda, mida siin majas õpetatakse. See on teadus, seda tasub usaldada ja me vajame seda oma otsuste aluseks,» ütles kaitseväe juhataja oma õppeaasta avaloengus. «Kasutage neid teadmisi lahenduste leidmiseks inimeste kasvatamises, süsteemide loomises, tegevuste kujundamises, ressursside suunamises ja oma eesmärkide saavutamiseks. See ongi juhtimine ja see, mida teilt oodatakse.»