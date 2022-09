Eesti Rahva Muuseum kutsub õpetajaid tasuta külastustele

ERMi direktor Kertu Saks sõnas, et pöördumine õpetajatele tundide ettevalmistamiseks tasuta sissepääsu tagamiseks muuseumisse tuli Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt. «Majasisese arutelu tulemusena laiendame seda head ideed kõigile õpetajatele, sest meie näitustel saab sisendit väga paljude ainete õpetamiseks. Pakume seda esialgu piloodina alanud õppeaasta lõpuni,» kommenteeris Saks.

ERM-i hariduskeskuse juhataja Kaari Siemei sõnul kajastuvad kaks püsinäitust kenasti ka muuseumitundides ja töötubades. «Küll aga on õpetajad oodatud enne klassikülastust meie näitustega põhjalikumalt tutvuma, et saaks ise juba õpilasi teemasse suunata. Või siis hoopis ise meie näituste põhjal tunnimaterjali kokku panema.»

Siemer lisas, et ERMi hariduskeskus ootab alati ka õpetajate koostöömõtteid ja ettepanekuid haridusprogrammide täiustamiseks. Kui selle koostöö käigus valmivad näiteks tunnimaterjalid, mis on kasutatavad laiemaltki kui üksnes konkreetse kooli konkreetses klassis, siis on ERM huvitatud neid materjale võimalusel ka oma kanalites jagama.