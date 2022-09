Tuntud haridusalgatus Tagasi Kooli muudab oma nime ja fookust

«Meie eesmärk on alati olnud inspireerida noori haridus- ja töömaailmas edasi pürgima, kuid oleme aastatega kasvanud ja muutunud nii palju, et nimevahetus oli vältimatu. Sama vätimatu on probleem, et noored ei tee läbimõeldud karjäärivalikuid ja edasiõppimise otsuseid,» ütles Tuleviku Tegijad tegevjuht Teibi Torm.