Lukas: üleminek eestikeelsele õppele on eelkõige õpilaste huvides

«On algamas uus õppeaasta. Õpetajad ja õppejõud on ettevalmistustega juba varem alustanud, õpilased ja üliõpilased vähemalt tänasest juba ka. Selle õppeaasta eel on palju juttu eestikeelse õppe laiendamisest Eesti koolides ja lasteaedades. See puudutab otseselt teid, muu kodukeelega õpetajaid ja õpilasi, kes te praegu veel vene keeles või osaliselt vene keeles õpetate ja õpite,» märkis Lukas.

«Riik plaanib üleminekut eesti õppekeelele just õpilaste huvides – et kooli lõpetades oskaksid kõik riigikeelt sellisel määral, et edasi õppida ja hiljem tööle minna. Et saaks valida – edasiõppimise võimalused on hea eesti keele oskusega kindlasti paremad, samuti võimalused valida endale inspireeriv töökoht tulevikus. Riigikeele oskus avab Eestis kõik uksed. Meil on ühine riik, ühine ühiskond, kuigi meie emakeeled võivad olla erinevad. Meil ei ole põhjust hoida alles kaht eraldi eri keeltes koolisüsteemi. Olgu meil üks Eesti kool – kõrge tasemega kõikjal,» rääkis minister.

Selleks võtab valitsus endale kohustuse luua võimalused, et eesti keeles õppimine oleks kõigis koolides võimalik juba alates 2024. aastast ja kõigis klassides alates 2029/30. õppeaastast. Ettevalmistused selleks käivad juba praegu nii riigi ja omavalitsuste tasemel kui paljudes koolides, eriti neis, kus on olnud keelekümblusklassid.

«Muidugi on tähelepanu all ka kooli tase kõigis õppeainetes. Et õppimine oleks inspireeriv ning arendav. Muidugi ka nii, et kõik saaksid olla need, kes nad tahavad olla – ka edaspidi on võimalik õppida eesti koolides vene ja nüüd ka ukraina keelt süvendatult ning tutvuda oma rahva ajaloo ja kultuuriga. Oma rahva identiteet on kõigile oluline. Riigiidentiteet on meil Eestis ühine,» ütles Lukas.