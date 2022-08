Uus õppeaasta toob koolipinki ligikaudu 158 000 õpilast

Üldhariduskoolide õpilaste arvu kasvutrend jätkub, kuid see tuleneb gümnasistide arvu kasvust ja samal ajal on põhikoolis oodata hoopis õpilaste arvu vähenemist. Piirkonniti on muutused siiski erisuunalised. Kümne aasta jooksul on Harjumaa üldhariduskoolides õppijate arv kasvanud enam kui kolmandiku ja Tartumaal ligi viiendiku võrra, samas on Jõgeva-, Võru-, Valga- ja Hiiumaal õpilasi jäänud umbes viiendiku võrra vähemaks.